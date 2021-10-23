РИАМО - 23 окт. Около трети жителей России продолжат трудиться в нерабочие дни, объявленные президентом Владимиром Путиным с 30 октября по 7 ноября, сообщают «Известия».

На предприятиях энергетики, водо- и газоснабжения, утилизации отходов работают 2,4 млн россиян, на предприятиях транспорта и логистики — 6,3 млн, в армии — 1,9 млн, МВД — 900 тыс. человек. Сотрудники этих и многих других предприятий и организаций продолжат работать в «антиковидные» выходные.

«Вычислить общую цифру тех, кто действительно не будет работать в дни, объявленные выходными, невозможно. Во-первых, есть огромная региональная вариация. Во-вторых, трудно предсказать, насколько добросовестно будут исполняться указы», - подчеркнул директор центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон.

Самая многочисленная категория работников в России – это сотрудники торговых предприятий. Порядка 50% из них продолжат работать с 30 октября по 7 ноября.

Также в большинстве регионов РФ заведениям общепита разрешено принимать гостей, если у них есть QR-код. Кроме того, будет трудиться большая часть работников сферы промышленности.