РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 окт. В рамках программы «Социальная газификация» начались строительно-монтажные работы в деревне Бородино городского округа Подольск, сообщает комитет по ЖКХ администрации муниципалитета.

Программой предусмотрена бесплатная газификация до границ земельного участка, а также заключение комплексного договора внутри участка.

АО «Мособлгаз» составлены пакетные решения для проведения газификации на территории заявителя и модельный ряд внутридомового газового оборудования, существуют варианты рассрочки платежей. Можно воспользоваться предложенными пакетными решениями или приобрести газовое оборудование по своему усмотрению.

Программа соцгазификации была запущена в стране по поручению президента России Владимира Путина. В населенных пунктах, вошедших в программу, подведение «голубого топлива» к участкам проводится на бесплатной основе в беззаявительном порядке.