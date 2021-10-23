РИАМО - 23 окт. Вакцинация позволяет избежать смерти от коронавирусной инфекции. Из 100 человек, сделавших прививку от Covid-19, лишь один попадает на больничную койку, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

В аккаунте также опубликовано видео, на котором показаны будни «красной» зоны Воскресенской областной больницы. Пользователям показали то, что обычно скрыто от публики за стенами инфекционных госпиталей, - пациентов с кислородными масками, тяжелых пациентов в реанимации, тех, кого не смогли спасти.

О своей ежедневной борьбе с пандемией рассказали медики, которые работают в защитных костюмах, очках и респираторах.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал граждан проявить ответственность и привиться от коронавируса. Он подчеркнул, что страна имеет надежную и эффективную вакцину.

Московская область входит в число регионов-лидеров в России по уровню коллективного иммунитета от коронавируса. Вакцинация является единственным способом защиты от заболевания.