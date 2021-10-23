РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 окт. Рабочие ремонтируют крышу дома на улице Рабочей в подольске, которую сорвало сильным ветром, ремонт планируют закончить 24 октября, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

22 октября сильным порывом ветра сорвало часть кровельного покрытия на крыше дома 32/24 на улице Рабочей.

Подрядная организация ООО «Комтех» полностью демонтировала разрушенную поверхность кровли, вывезла лом, подняла материал для укрывания участка кровли. Также рабочие смонтировали мауэрлат (элемент кровельной системы здания), установили стропильные доски.

Работы ведутся в две смены. Срок закрытия стропильной системы с пароизоляцией - 24 октября в первой половине дня. Затем специализированная организация проведет проверку и даст заключение по вентиляционным каналам и дымоходам, наличии тяги и проведет необходимые работы.

Подачу газа в настоящее время отключили для общей безопасности.



Работы по восстановлению кровли находятся на контроле администрации муниципалитета.