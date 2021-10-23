РИАМО - 23 окт. С 28 октября для посещения спектаклей и концертов в Большом театре зрители должны будут предъявить билет, паспорт и QR-код, сообщается на сайте театра.

Также проходить в театр можно будет только в маске или респираторе. Детям в возрасте до 18 лет QR-код не потребуется.

Если у зрителя не будет возможности выполнить все указанные требования, то он сможет вернуть билет в кассу до начала мероприятия.

В Москве с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни. В городе будут закрыты торговые центры, салоны красоты, фитнес-клубы и другие организации и учреждения. Кафе и рестораны будут работать только на доставку.