РИАМО - 23 окт. Российские биологи из Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского во Владивостоке доказали противовоспалительную активность двух производных от жирных кислот лосося, эти компоненты могут помочь при создании лекарства от болезней Альцгеймера и Паркинсона, которые приводят к слабоумию. Об этом сообщает Nation News.

Работу биологов опубликовали в International Journal of Molecular Sciences.

«Наше исследование показало, что синаптамид и EPEA эффективно борются с причинами воспаления нервной ткани, причем синаптамид имеет более высокую активность... Полученные результаты открывают широкие перспективы использования этих соединений для лечения и профилактики нейродегенеративных заболеваний», - рассказала руководитель проекта Анна Тыртышная.

Она отметила, что у таких заболеваний есть одна общая черта — воспаление нервной ткани. Поэтому, по ее мнению, для лечения этих недугов важно противовоспалительное действие препарата.

Разработка дальневосточных биологов поможет в создании таких лекарств, эксперименты на мышах подтвердили эффективность синаптамида и EPEA (эйкозапентаеноилэтаноламина).

Ученые планируют продолжить работу над препаратом.