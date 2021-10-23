РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 окт. Воспитанники детского сада посетили пожарных Подольска, им показали снаряжение огнеборцев и рассказали об их работе, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

В ходе месячника гражданской обороны воспитанники старшей и подготовительной групп детского сада №8 «Теремок» посетили 258-ю пожарную часть Подольского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас».

Во время мероприятия замначальника части Сергей Кислов познакомил ребят со спецодеждой пожарного. Рассказал, какое снаряжение используют огнеборцы в работе, а еще продемонстрировал оснащение пожарной машины.

Дети с большим интересом рассматривали пожарную технику.