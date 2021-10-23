РИАМО - 23 окт. На территории Подмосковья и столицы с 9:00 до 18:00 24 октября будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Порывы ветра могут достигать 15 м/с.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду. Такой же уровень объявили в Тверской, Ярославской, Владимирской и Рязанской областях Центрального федерального округа.

В Московском регионе 24 октября будет облачная погода, прогнозируются дождь и мокрый снег. Температура днем будет плюс 3-5 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/c, местами с порывами до 15 м/c.