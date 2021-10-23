РИАМО - 23 окт. На территории делового центра «Москва-Сити» появились зоны для ожидания машины такси со спецуказателями и отдельными номерами, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Данные зоны можно найти при заказе такси в приложениях «Яндекс Go» и «Ситимобил». Заказать авто быстро и удобно можно к конкретной точке.

Также рядом с деловым центром два магистральных пассажирских маршрута электробусов. № м31 едет до станции метро «Краснопресненская», № м32 - до станции «Белорусская» через «Улицу 1905 года».

При выборе маршрутов специалисты учитывали, что порядка 60% поездок на самокатах и 12% поездок на такси из «Москва-Сити» приходятся именно на остановки новых столичных маршрутов.

Также свыше 5 тыс. человек каждый день ездят из делового центра до станций Таганско-Краснопресненской ветки подземки. Теперь до станции «Улица 1905 года» из «Москва-Сити» можно доехать на прямом автобусе, а с двумя пересадками на поезде метрополитена.

Электробусы будут курсировать каждый день с 06:00 до 00:00 с интервалом движения до 10 минут (это вдвое меньше того, что сейчас есть у наземного транспорта в данном районе).

В деловой центр ежедневно приезжает свыше 140 тыс. человек. При этом 70% из них пользуются общественным пассажирским транспортом.