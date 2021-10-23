РИАМО - 23 окт. На 81-м году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Вячеслав Веденин, сообщается на сайте Федерации лыжных гонок страны.

Он умер 22 октября. Время и место прощания с легендарным спортсменом будет объявлено позднее.

Веденин стал первым лыжником СССР, который завоевал золото Олимпийских игр в индивидуальной мужской гонке. Еще он 4 раза побеждал в чемпионате мира, 13 раз был лучшим в первенстве страны. Является заслуженным мастером спорта СССР.

Спортсмен был награжден «Орденом Ленина» и «Трудовым Красным Знаменем».

Федерация лыжных гонок страны выразила свои соболезнования родным и близким Веденина.