РИАМО - 23 окт. В центре Москвы приостановили деятельность и опечатали кальянную «МСК lounge», которая была открыта, несмотря на запрет работы таких заведений в городе. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

Кальянная находится по адресу: ул. Никольская, д. 25, этаж 3.

В ходе проверки специалистов выявлено, что столы в заведении расставлены без учета нормы социальной дистанции, нет запаса дезинфицирующих средств, масок, не организован сбор использованных масок, посуда моется без дезинфицирующих средств.

По результатам проверки кальянную опечатали до суда. Материалы данного дела планируют направить в Тверской районный суд столицы.

В мегаполисе за период действия ограничений из-за Covid-19 была приостановлена работа 188 кальянных, в том числе 128 подобных заведения были закрыты с начала этого года.

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