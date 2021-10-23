РИАМО - 23 окт. В России банки начали вводить для клиентов льготные кредиты на электромобили, ставка по ним стартует от 3%, сообщает газета «Известия».

Такая услуга уже появилась в ВТБ и Газпромбанке. Также подобный продукт планируют запустить Сбер и Альфа-банк.

По данным российского Центробанка, средняя ставка кредиту для физлиц, включая займ на покупку машины, на срок более года в августе была 13,1%.

Гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин отметил, что за девять месяцев 2021 году в стране выдано свыше 700 тыс. автокредитов, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Около 1,5% среди них могла быть доля электромобилей, если все они приобретены в кредит.

В ЦБ РФ подчеркнули, что поддерживает «зеленую» повестку и развитие в стране банковских продуктов, которые способствуют энергопереходу. Также Центробанк планирует предоставлять стимулы для кредитования «зеленых» и адаптационных проектов, а также попытки проектов казаться «зелеными».

Аналитик банковских рейтингов НРА Наталья Богомолова отметила, что за девять месяцев этого года доля реализованных электромобилей в общем объеме легковых машин составила 0,06%. Всего было приобретено 797 электромобилей.