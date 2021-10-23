РИАМО - 23 окт. Известный российский актер Валерий Гаркалин находится в критическом состоянии, врачи диагностировали у артиста сепсис, сообщает kp.ru.

В начале октября Гаркалина доставили в столичную больницу с коронавирусной инфекцией.

У артиста практически полностью поражены легкие. Из-за начавшегося сепсиса ему делают переливание крови. Сейчас Гаркалин находится в коме, его подключили к аппарату ЭКМО.

Ранее артист несколько раз попадал в больницы. У него есть проблемы с сердцем, которые усугубляются из-за пристрастия к алкоголю.

Валерий Гаркалин – известный актер театра и кино. С 2002 года он является профессором и руководителем мастерской эстрадного искусства в театре ГИТИС. Зрители знают актера по ролям в фильмах «Ширли-мырли», «Восьмое марта», «Ландыш серебристый» и многих других.