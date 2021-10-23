РИАМО - 23 окт. Опубликована закупка на выполнение работ по выполнение проектных и изыскательских работ и работ по строительству и реконструкции дороги Пятницкое шоссе – Саврасово – М-10 «Россия» в городских округах Солнечногорск и Химки, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение проектных и изыскательских работ и работ по строительству и реконструкции дороги Пятницкое шоссе – Саврасово – М-10 «Россия» в городских округах Солнечногорск и Химки Московской области (этап 1).

Выполнение работ осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируется за счет средств бюджета Московской области.

Завершить выполнение работ планируется в 2024 году.