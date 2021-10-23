РИАМО - 23 окт. Жителям и гостям столицы необходимо быть внимательными на улице из-за сильного ветра, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие часы с сохранением до 18:00 в Москве ожидается усиление юго-западного ветра, порывы могут достигать 13-18 м/с.

Спасатели порекомендовали москвичам оставлять автомобили вдали от деревьев. Пешеходам также не следует укрываться под деревьями, на улице необходимо обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в Московском регионе на субботу из-за порывистого ветра.