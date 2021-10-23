РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 окт. Житель Подольска обратился к депутатам горсовета с просьбой установить шлагбаум в деревне Северово, чтобы прекратить транзит грузового транспорта, сообщает местное отделение партии «Единая Россия».

С 18 по 22 октября прошел прием граждан в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия». Его провели депутаты горсовета, члены фракции Евгений Исаев и Ренат Сайфутдинов. На прием пришли два человека.

Один мужчина обратился с просьбой установить шлагбаум на улице Лесной в деревне Северово в связи с частым проездом там грузового транспорта. Таким образом собственники домовладений хотят обеспечить свое право на безопасность и покой.

Женщина обратилась с вопросом по организации места для выгула собак в микрорайоне Кузнечики.

Обратившимся провели консультации и дали рекомендации по дальнейшим действиям.