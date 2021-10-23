РИАМО - 23 окт. Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов напомнил жителям Подмосковья о том, что принять участие во Всероссийской переписи населения можно онлайн на портале госуслуг.

«Уделите немного времени на выходных: вся процедура займет у вас всего 15 минут. Это, действительно, важно», - написал Брынцалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится по 14 ноября. Новшеством этой переписи является возможность самостоятельного заполнения гражданами переписных листов на портале госуслуг.

Ранее на важность участия в переписи населения указал губернатор Московской области Андрей Воробьев.