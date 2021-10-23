РИАМО - 23 окт. По итогам первой недели проведения Всероссийской переписи населения Подмосковье вошло в тройку регионов-лидеров по количеству собранной информации, при этом абсолютное большинство жителей передали данные о себе через портал госуслуг. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Перепись населения стартовала в России 15 октября и продлится по 14 ноября. Новшеством этой переписи является возможность самостоятельного заполнения гражданами переписных листов на портале госуслуг. Для этого достаточно создать учетную запись на сайте gosuslugi.ru и ввести данные своего СНИЛС. На большинство вопросов предложены готовые варианты ответов, каждое поле снабжено подсказкой. После заполнения переписного листа приходит QR-код, который необходимо предъявить переписчику, крайний срок – 8 ноября.

Председатель совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич воспользовалась новой опцией и рассказала о полученном опыте.

«Сначала я зарегистрировалась онлайн и заполнила переписной лист на «Госуслугах», получила там QR-код и пришла на переписной участок рядом с домом, где у меня проверили QR-код и подтвердили его», — сказала Юденич.

Она подчеркнула важность безопасного участия в переписи в условиях пандемии коронавируса.

«Для меня очень важно, чтобы процедура переписи была безопасной — это самое главное. Поэтому, пройдя все шаги лично, я в этом убедилась. Все общение сведено к минимуму, дистанция соблюдается, масочный режим тоже», - отметила Юденич.

Россиянам и гражданам, проживающим на территории страны больше года, необходимо ответить на 33 вопроса. В том числе 23 вопроса касаются социально-демографических характеристик и 10 - жилищных условий. Помимо онлайн-участия в переписи, доступна возможность посетить переписной пункт или дождаться переписчика дома.

«Все очень удобно организовано, замечательные переписчики с хорошим настроением всех встречают. Я надеюсь, по результатам переписи получится провести анализ рынка труда, чтобы в дальнейшем создать новые программы, идентифицировать население, понять, в насколько комфортных условиях живут люди. Перепись населения - это фундамент, к которому обращаются в работе социологи, органы власти. Приходите и переписывайтесь!» - сказала телеведущая, член Общественной палаты Московской области Гузель Камаева во время посещения МФЦ в Красногорске.