РИАМО - 23 окт. Опубликована закупка на выполнение работ по строительству дороги Огниково-Новораково (Объезд Истринского гидроузла) в городском округе Истра, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение проектных и изыскательских работ и работ по строительству дороги Огниково-Новораково (Объезд Истринского гидроузла) в городском округе Истра Московской области.

Выполнение работ осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируется за счет средств бюджета Московской области.

Завершить выполнение работ планируется в 2022 году.