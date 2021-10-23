РИАМО - 23 окт. Пассажиры московского метро могут сдвигать маску с лица для оплаты проезда по системе Face Pay, штрафовать за нарушение масочного режима в этом случае не будут. Однако после прохода через турникет маску необходимо вернуть на место, сообщила пресс-секретарь столичного Дептранса Алена Еремина.

То, на сколько придется приспустить маску, зависит от формы лица, загруженной в систему фотографии, освещения на станции.

«На многих станциях, где могли, увеличили освещение над турникетами для того, чтобы люди быстрее могли проходить», - сказала Еремина в интервью Telegram-каналу «Лобушкин сидит в телеге».

Систему Face Pay запустили на всех станциях Московского метрополитена в середине октября. Процесс оплаты проезда «лицом» занимает на турникетах до 2 секунд.

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