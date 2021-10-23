РИАМО - 23 окт. Опубликована закупка на выполнение проектных и изыскательских работ и работ по реконструкции Путилковского шоссе в городском округе Красногорск, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение проектных и изыскательских работ и работ по реконструкции Путилковского шоссе в городском округе Красногорск Московской области. 2 этап. Строительство тоннеля на пересечении Путилковского шоссе и Проектируемого проезда №6411.

Выполнение проектных и изыскательских работ и работ по реконструкции осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируется за счет средств бюджета Московской области.

Завершить выполнение работ планируется в 2024 году.