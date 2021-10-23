РИАМО - 23 окт. С начала работы системы Face Pay в столичном метро данные в нее загрузили 35 тыс. пассажиров, сообщила пресс-секретарь столичного Дептранса Алена Еремина.

«Люди регистрируются очень активно», - сказала Еремина в интервью Telegram-каналу «Лобушкин сидит в телеге».

Она также отметила, что студенты интересуются, когда появится опция привязки социальной карты к системе Face Pay. Пока такой функции нет.

По словам Ереминой, в таком объеме система Face Pay в мире сейчас работает только в Москве, что является поводом для гордости.

Система оплаты Face Pay заработала на всех станциях городской подземки в середине октября.