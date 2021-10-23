РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 окт. В субботу в Мытищах проходит областной фестиваль креативных индустрий, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

Областной форум-фестиваль, направленный на развитие и поддержку молодежных инициатив, призван объединить творческих молодых людей и представителей современных арт-сообществ. Мероприятие организовано по инициативе Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«Фестиваль посвящен синтезу народных художественных промыслов с современными видами искусств. Сегодня уличные художники Ztwins расписывают фасад ДК «Яуза». Мы попросили их порефлексировать на тему жостовского орнамента. Также проводятся мастер-классы по граффити. Наша задача - показать, что граффити это не вандализм, а вид уличного искусства», - сказал продюсер в сфере уличной культуры и современного театра, куратор фестиваля Михаил Огер.

Для участников фестиваля организована насыщенная программа, которая состоит из образовательной и культурно-развлекательной части.

В рамках образовательной программы прошла лекция «Развитие территорий и креативная экономика», которую провела эксперт в области комплексного развития городских и природных территорий Юлия Бычкова. Куратор, исследователь, специалист архивации художественных практик Като Бородина рассказала о демаргинализации граффити.

Также состоялся паблик-ток «Экология городской среды», в составе участников знаменитый художник Миша Most, основатель независимого творческого объединения «АРТМОССФЕРА» Сабина Чагина.

В завершении мероприятия с 18:30 до 21:00 пройдет концерт популярных групп ВСИГМЕ, МС Сенечка, Антоха МС.