РИАМО - 23 окт. Опубликована закупка на выполнение работ по реконструкции пристройки на 300 мест к зданию АОУ «СОШ №14» в городском округе Долгопрудный, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства: «Пристройка на 300 мест к зданию АОУ «СОШ №14» по адресу: Долгопрудный, Новый бульвар, д. 21, корп. 3».

Выполнение работ по реконструкции объекта осуществляется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета городского округа Долгопрудный и бюджета Московской области.

Завершить реконструкцию объекта планируется в 2023 году.