РИАМО - 23 окт. В субботу на 85-м году жизни скончалась народная артистка России, актриса Театра им. Моссовета Татьяна Бестаева, сообщается на сайте театра.

Дата и место прощания будут названы позднее.

Бестаева родилась 13 июня 1937 года. Она с 1961 года работала в Театре им. Моссовета. Она сыграла на сцене в более чем 40 спектаклях.

Телезрителям она известна по ролям в фильмах «Семь стариков и одна девушка», «Карпухин», «Следствие ведут знатоки. Дело № 18. Полуденный вор» и других.