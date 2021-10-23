РИАМО - 23 окт. Столичные правоохранители возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих после того, как в Сети появилось видео, на котором девушка оголяет грудь на фоне храма Василия Блаженного, сообщает Федеральное агентство новостей.

Автором видео является 22-летняя блогерша под ником Lola Bunny. Она продает свои обнаженные снимки на сервисе OnlyFans.

Суд избрал в отношении девушки меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное следствие по делу продолжается.

После того, как пикантной видеозаписью заинтересовались полицейские, девушка извинилась за свой поступок.