РИАМО - 23 окт. В настоящее время в рамках программы реновации в Москве на стадии проектирования и строительства находятся 5,6 млн кв. м жилья, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«В рамках реализации программы реновации уже построено 2 млн кв. м жилья – это 155 новостроек, 126 из которых переданы под заселение. Также продолжается строительство 152 домов мощностью 2,6 млн «квадратов», а еще 157 новостроек на 3 млн кв. м проектируются», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что переселение по программе реновации уже коснулось 54,8 тыс. москвичей из 358 домов, при этом закончили переезд в новое жилье 41,9 тыс. горожан. Демонтированы 64 старых дома, 51 отселенное здание готовится к сносу.

Директор Urban Policy Institute, советник президента Союза архитекторов России Евгения Муринец подчеркнула, что текущие итоги реализации программы реновации весьма впечатляют. Эксперт отметила не только объемы проведенной работы, но и качество жилищного строительства.

«К реновационному жилью предъявляются очень серьезные требования на соответствие классу «стандарт». Если говорить об архитектурном градостроительном пространстве, в котором люди оказываются в результате, то оно обеспечивает качество жизни, действительно соответствующее европейскому уровню», - сказала Муринец.

Программа реновации старого столичного жилфонда была утверждена в августе 2017 года. Участниками программы являются порядка 1 млн москвичей, предусмотрено расселение 5176 домов.