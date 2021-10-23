РИАМО - 23 окт. Специалисты Роспотребнадзора спрогнозировали, когда стабилизируется эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в стране. Они уверены, что введение нерабочих дней, вакцинация и прочие предпринятые меры для защиты здоровья достаточны, сообщает Газета.ru.

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная считает, что ситуация с Covid-19 в России станет «более спокойной» к концу года.

Ранее она предположила, что существующие ныне ограничения достаточны, чтобы остановить подъем заболеваемости. По ее словам, это произойдет, если люди начнут активно вакцинироваться и тщательнее соблюдать защитные меры.

За прошедшие сутки в России выявили более 37 тыс. зараженных, более 1 тыс. пациентов умерли.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, эпидемиологическая ситуация ухудшилась в 14 регионах страны.

Для стабилизации эпидситуации в РФ с 30 октября по 7 ноября введены нерабочие дни.