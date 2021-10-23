РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 окт. Фильм «Подольские курсанты», снятый в рамках народного кинопроекта «Ильинский рубеж», отобран для показа в программе Международного кинофестиваля El Ojo Cojo International Film Fest в Мадриде, сообщает киностудия «Военфильм».

Кинофестиваль проводят более 10 лет. Он направлен на продвижение разумного кино и межкультурного диалога.

Показы фильма «Подольские курсанты» в рамках конкурса полнометражных фильмов позволит большому числу испанских зрителей узнать о малоизвестной странице обороны Москвы, о реально происходивших событиях Второй Мировой войны.

Работа над фильмом началась в августе 2018 года в Подольске. Тогда по кинематографической традиции губернатор региона Андрей Воробьев вместе с режиссером Вадимом Шмелевым и продюсером Игорем Угольниковым разбил тарелку о штатив камеры, дав символический старт съемкам. Изначально премьера кинокартины была запланирована на май 2020 года, но планы изменились из-за пандемии.

Сценарий написан на основе документов, которые долгое время находились под грифом «секретно». Материалы были переданы Центральным архивом Минобороны РФ Благотворительному фонду имени Подольских курсантов. Идею фильма поддержал министр обороны Сергей Шойгу.

В 2017 году проект фильма стал обладателем губернаторской премии «Наше Подмосковье» в номинации «Объединение».

Согласно сюжету, подольские курсанты получают приказ занять оборону на Ильинском рубеже, чтобы до подхода подкрепления совместно с регулярными частями 43-й армии сдерживать немецко-фашистских захватчиков. Большинству из ребят было суждено остаться на рубеже навсегда.