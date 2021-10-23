РИАМО - 23 окт. Понижение температуры, порывистый ветер и дождь, переходящий в снег, ожидаются в Московском регионе в предстоящее воскресенье, сообщается на сайте «Метеоновости».

Как отметили синоптики, 22 октября температура воздуха в столичном регионе достигала 16 градусов тепла. С приходом холодного атмосферного фронта температура резко понизилась - менее чем за час она упала на 5-7 градусов. Также минувший день отметился сильным ветром, скорость которого местами доходила до 25-27 м/с.

В субботу, несмотря на похолодание, температура воздуха все еще остается выше климатической нормы. Однако уже в воскресенье она придет в соответствие календарю. В Москве даже днем будет не теплее плюс 3-5 градусов. Местами может пройти небольшой дождь, переходящий в снег. Порывы северо-западного ветра могут достигать 15 м/с.

К началу следующей недели из-за роста атмосферного давления осадки в Московском регионе станут маловероятны, а столбики термометров «поползут» вниз.

В субботу максимальная температура воздуха в столичном регионе составит плюс 9 градусов. Ожидается небольшой дождь и ветер с порывами до 15 м/c.