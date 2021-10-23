РИАМО - 23 окт. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об основаниях отказа в выдаче РФ предпринимателя Тельмана Исмаилова, который находится в Черногории, там ему предоставлено политубежище, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Следствие продолжает расследование уголовного дела в отношении Исмаилова. Ему заочно инкриминировали совершение убийства, незаконный оборот оружия, похищение человека. На основании собранных доказательств, Исмаилову предъявлено обвинение и заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Материалы для организации международного розыска по линии Интерпола направлены в Генпрокуратуру РФ.

Позднее местонахождение обвиняемого было установлено, предпринимателя задержали в Черногории. Следствие направило все необходимые материалы для подготовки запроса о его выдаче для дальнейшего уголовного преследования на территории РФ.

Ранее в СМИ появились сведения о том, что Черногория приняла решение о предоставлении Тельману Исмаилову политубежища, в связи с чем его выдача РФ для осуществления правосудия невозможна.

СК РФ не согласен с принятым решением. По версии следствия Исмаилов, являясь организатором убийства 2 предпринимателей – Владимира Савкина и Юрия Брылева, совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми разработал план совершения преступления. Исполнителем убийства выступил Мехман Керимов.

15 мая 2016 года на Новорижском шоссе, находясь в салоне автомобиля, Керимов насмерть застрелил двоих потерпевших. Рафик Исмаилов, согласно достигнутой ранее договоренности с братьями, забрал Керимова с места преступления, после чего соучастники помогли ему скрыться, а также сокрыть орудие преступления.

Также в январе 2004 года Тельман Исмаилов в сговоре с Зауром Мардановым, Тарханом Эльдукаевым, Эльяром Дамировым и Владимиром Гусаковым обманом обеспечил приезд певца Авраама Руссо в столичный ресторан «Прага», где артист впоследствии удерживался. Потерпевшего сопроводили в кабинет Исмаилова и избили. Затем Исмаилов потребовал от певца отменить все свои концерты и вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях.

Потом певца посадили в авто и отвезли в дом Исмаилова в Подмосковье, где удерживали в течение суток, пока тот не согласился выполнить все требования похитителей.

За совершение указанных тяжких преступлений Исмаилов наказания не понес.

Бастрыкин на основании сведений об отказе в выдаче Исмаилова поручил международно-правовому управлению во взаимодействии с МИД РФ подробно изучить основания отказа в выдаче, после чего доложить ему о результатах.