РИАМО - 23 окт. «Желтый» уровень погодной опасности действует в Подмосковье и Москве до 18:00 субботы из-за порывов ветра до 15 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду. Такой же уровень объявили почти на всей территории Центрального федерального округа.

В Московском регионе в субботу облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь, в Подмосковье - местами умеренный.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/c, его порывы могут достигать 15 м/c. Температура не поднимется выше плюс 9 градусов.