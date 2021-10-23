РИАМО - 23 окт. Работы по устройству конструкций наземной части кластера «Ломоносов» инновационного научно-технологического центра МГУ закончены на 45%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«На территории ИНТЦ МГУ ведется активное строительство флагманского корпуса – кластера «Ломоносов». На сегодняшний день полностью завершены работы подготовительного периода и нулевого цикла, также завершено возведение несущих конструкций подземной части. Устройство наземной части завершено на 45%», – отметил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на строящемся объекте возводятся монолитные конструкции пятого этажа.

«Общая площадь 10-этажного здания кластера «Ломоносов» составит 65 тыс. кв. м. В нем разместятся офисы высокотехнологичных компаний с лабораториями, центрами сертификации и испытаний», – добавил заммэра.

ИНТЦ МГУ будет ведущей площадкой страны, объединившей образовательный, научный и технологический потенциалы. Под возведение объектов было выделено 17,5 га. Всего на данной площадке появятся 9 кластеров.