РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 окт. Центр реабилитации животных «Юна» Подольска ищет волонтеров для занятий с животными, которые плохо передвигается, сообщает администрация центра.

Реабилитологу центра нужна помощь на занятиях с животными-спинальниками. Пока реабилитолог помогает выполнять упражнения или делает массаж подопечному, ассистенту необходимо придерживать животное, награждать вкусняшкой за идеальный шаг, поддерживать морально непростых пациентов.

Таким животным забота необходима больше всего и они с радостью отблагодарят своим вниманием и пушистыми объятиями.

Тех, кто давно мечтали попасть в Центр и увидеть его работу изнутри, просят звонить по телефону: 8(916)628-56-85.