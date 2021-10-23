РИАМО - 23 окт. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 8,12 млрд рублей бюджетных инвестиций для строительства нового здания Третьяковской галереи на Кадашевской набережной в Москве, сообщается на сайте федерального правительства.

Согласно распоряжению, указанные денежные средства выделят в 2024 году. В этот год планируется закончить строительство нового музейного комплекса, завершив отделку объекта и оснастив галерею инженерным и мультимедийным оборудованием.

Новый комплекс Третьяковки возводится около исторического здания музея в Лаврушинском переулке с 2014 года. Общая стоимость работ составит 15,7 млрд рублей.

На площади более 35 тыс. кв. м разместятся выставочные пространства, реставрационные мастерские, хранилища, конференц-залы. Предполагается, что новый комплекс станет еще одной точкой притяжения на культурной карте Москвы.

Государственная Третьяковская галерея была основана в 1856 году купцом Павлом Третьяковым. Здание музея является объектом культурного наследия федерального значения.