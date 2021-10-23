РИАМО - 23 окт. Правоохранительные органы РФ объявили в розыск человека, передавшего ресурсу Gulagu.net видео о пытках в колониях страны, сообщает Федеральное агентство новостей.

Объем переданного порталу архива составляет 40 гигабайт. Часть видеороликов с издевательствами в больнице ФСИН в Саратове выложили в интернет.

Так, в Саратове засняли пытки заключенных в том числе и для того, чтобы получить информацию.

Сначала пострадавшими по данному инциденту признали себя 14 человек. Но позднее заключенные, которые еще отбывают срок, отказались от написанных заявлений.