РИАМО - 23 окт. Литературный критик и обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Майя Пешкова скончалась в возрасте 75 лет, сообщает Федеральное агентство новостей.

Сообщение о смерти Пешковой появилось на странице первого заместителя главного редактора «Эха Москвы» Владимира Варфоломеева в Facebook.

По основной версии, журналистка умерла от осложнений от коронавирусной инфекции. Пешкова пришла на «Эхо Москвы» одной из первых.

Ситуация с коронавирусом в Москве остается тяжелой и в ближайшее время позитивных изменений не ожидается. В связи с этим с 25 октября горожане старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим.