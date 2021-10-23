РИАМО - 23 окт. Похолодание ожидается в Москве на следующей неделе, самым холодным днем будет 25 октября, сообщает ТАСС.

«Ночные температуры уже сугубо отрицательные в понедельник, минус 1-3 градуса, а по области даже до минус 6 градусов. Дневные температуры будут максимальные 2-4 (градуса - ред.), а по области даже еще ниже, до 0», - сказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он уточнил, что это будет самый холодный день за ближайшие 10 суток. 25 октября прогнозируется облачная с прояснениями погода, но без осадков. Ветер в столице успокоится, выглянет солнце.

Без осадков прогнозируется и 26 октября. Днем будет плюс 5-7 градусов. А 27 октября ожидается плюс 6-8 градусов.

Синоптик отметил, что нешипованные колеса сейчас уже можно менять. На шипованную зимнюю резину можно перейти чуть позже.