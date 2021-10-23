РИАМО - 23 окт. С начала текущего года в столице провели работы по ремонту 4 подземных пешеходных переходов, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Ремонт перехода провели в 5-м Донском проезде, д. 23, сооружение 1, и на Пролетарском проспекте д. 10,сооружение 1. Также отремонтировали переходы по адресам: Ленинский проспект, д. 121/1, Новочеремушкинская улица, д. 66, сооружение 1.

Общая площадь отремонтированных объектов составила почти 2,3 тыс. кв. м.

В рамках ремонта провели большой фронт работ: заменили старую керамическую плитку на гранитную облицовку, привели в порядок ступени лестничных сходов и напольное покрытие, обновили инженерное оборудование, осветительные приборы, системы вентиляции и отопления, отремонтировали служебные помещения.

На время работ переходы было решено полностью не перекрывать, часть их всегда была открыта для пешеходов.

Всего до конца года в городе планируют отремонтировать 14 подземных пешеходных переходов. Так, работы будут проведены в Зеленограде, корп.1462, на улице Саломеи Нерис, д. 6, на Онежской улице, д. 2, корп. 3, на улице Новая Башиловка, д. 16, на 106 км МКАД, вл. 4А.

Также переходы отремонтируют по адресам: шоссе Энтузиастов, д. 98, Малая Тульская улица, д. 24, 5-й Донской проезд, д. 23, Новочеремушкинская улица, д. 66, Ленинский проспект, д. 121/1, Каширский проезд, д. 2, проспект Андропова, д. 60А, Балаклавский проспект, д. 12, корпус 3, Пролетарский проспект, д. 10.