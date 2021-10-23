РИАМО - 23 окт. Подмосковные врачи вылечили от коронавируса еще 2 333 пациента, всего инфекцию в регионе победили 425 214 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки также скончались 30 Covid-пациентов. С начала пандемии умерли 8447 человек.

Всего в Московской области было выявлено 496 126 случаев коронавируса.

Ранее зампред правительства области – министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что в регионе до декабря прогнозируют высокие показатели роста количества заболевших Covid-19.

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