РИАМО - 23 окт. Каждый год пенсии перечисляются заранее тем гражданам, которые получают выплаты в дни, совпадающие с праздничными по случаю Дня народного единства, передает «Российская газета».

В нынешнем году нерабочими праздничными днями считаются 4 и 5 ноября. Если человек получает пенсию именно в эти даты, то ему деньги заранее придут на счет, переведут на карту или доставят почтальоны. Такая мера предпринимается, потому что в эти дни не работают ни сотрудники Пенсионного фонда, ни финансовые учреждения, ни «Почта России».

Из-за угрозы распространения коронавируса нерабочими днями по указу президента объявлен период с 30 октября по 7 ноября. Некоторые регионы вводят нерабочие дни еще раньше. Например, в Москве уже с 28 октября.

Как пояснили в ПФР, их сотрудники будут работать в период ограничений. Некоторые изменения могут произойти в работе и клиентских служб ПФР. Поэтому, если человеку необходимо посетить отделение фонда, стоит заранее уточнить графики работы клиентских служб в период ограничений. Но на перечислении выплат в финансовые и доставочные организации период нерабочих дней не сказывается.

Отделения «Почты России» в период эпидканикул также будут работать по обычному графику за исключением 3, 4 и 5 ноября. 4 ноября - государственный праздник и в этот день все почтовые отделения будут закрыты. 3 ноября почтовые офисы закроются на час раньше, а уже 5 ноября они будут работать по графику субботы.

Представители крупных банков, входящие в топ-50 по активам, в основном будут работать по стандартному графику во время эпидканикул.