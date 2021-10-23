РИАМО - 23 окт. Подать заявку на участие в конкурсе «Доброволец Москвы — 2021» можно до 26 октября, уже зарегистрировались тысячи участников, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Ежегодно благодаря неравнодушным москвичам в городе появляются новые социально значимые проекты. Конкурс «Доброволец Москвы» становится площадкой для презентации инициатив горожанам, а нам позволяет создать условия для их будущей реализации в масштабах мегаполиса», — уточнила глава столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Присоединиться к конкурсу могут опытные волонтеры и те, кто только хочет стать частью сообщества добровольцев. Победителей определят в 8 номинациях по направлениям «Деятельность», «Проект» и «Команда».

Участники конкурса получат базовые навыки работы добровольца, узнают о менеджменте волонтерского сообщества и социальном проектировании.

Также запланировано проведение акций. Например, 25 октября можно принести новогодние подарки для пожилых по адресу: Ленинградский проспект, дом 5, строение 1. В октябре и ноябре для добровольцев пройдут вебинары.