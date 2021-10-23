РИАМО - 23 окт. За прошедшие сутки в Московской области подтвердили 2 783 новых случая Covid-19, всего в регионе выявили 496 126 случаев заболевания, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Подмосковье отмечен рост госпитализаций Covid-пациентов. В регионе дополнительно развернули около 300 коек, предназначенных для заболевших.

Для стабилизации ситуации с Covid-19 в Московской области с 28 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни. В это время будет закрыто большинство учреждений, организаций и торговых точек.

Врачи настоятельно советуют жителям региона прививаться от коронавирусной инфекции. Вакцинироваться можно поликлиниках и мобильных пунктах, работающих на территории региона.