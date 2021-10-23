РИАМО - 23 окт. В городском округе Звездный городок назначили временно исполняющего обязанности главы, им стал Илья Таратинский, сообщает пресс-служба Главного управления территориальной политики Московской области.

Глава Звездного городка Евгений Баришевский сложил полномочия по собственному желанию 22 октября. В субботу совет депутатов городского округа принял решение о возложении временного исполнения полномочий главы на заместителя главы администрации Звездного городка Илью Таратинского.

Евгений Баришевский занимал должность главы Звездного городка с ноября 2018 года. Сейчас он назначен временно исполняющим полномочий главы городского округа Лобня.