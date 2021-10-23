РИАМО - 23 окт. Временное исполнение полномочий главы городского округа Лобня возложили на первого заместителя главы городской администрации Евгения Баришевского, сообщает пресс-служба Главного управления территориальной политики Московской области.

Евгений Баришевский родился в 1981 году в Балашихе. Окончил Московский колледж архитектуры и менеджмента в строительстве по специальности «Градостроительный кадастр», Московский государственный строительный университет по специальности «Городское строительство и хозяйство» и Российскую академию госслужбы при президенте РФ по специальности «Социология управления».

В разное время был начальником подмосковного штаба «Молодой гвардии Единой России», первым заместителем руководителя исполкома Московского областного отделения «Единой России». Дважды избирался в Мособлдуму.