РИАМО - 23 окт. За минувшие сутки в Москве выздоровели 3986 человек, у которых ранее обнаружили коронавирус, с начала пандемии в городе вылечился 1 556 721 человек, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в городе выявили 7803 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, был госпитализирован 1721 человек. На аппаратах ИВЛ в больницах находятся 705 человек. Также за сутки скончались 82 Covid-пациента.

С начала пандемии в Москве зафиксировали 1 761 650 случаев инфицирования коронавирусом, скончались 30 619 зараженных.