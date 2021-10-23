РИАМО - 23 окт. В Москве за минувшие сутки скончались 82 Covid-пациента, всего в городе зафиксировали смерть 30 619 человек с коронавирусом, сообщает столичный оперштаб.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в городе достаточно коек для Covid-пациентов. В мегаполисе задействованы 80% мощностей медучреждений для зараженных коронавирусом.

Также Ракова подчеркнула, что в ближайшее время ситуация с Covid-19 в Москве не улучшится.

В столице с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни. Также с 25 октября по 25 февраля будет действовать домашний режим для горожан старше 60 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.