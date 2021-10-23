РИАМО - 23 окт. В России за минувшие сутки умерли 1075 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает оперштаб.

Прежний антирекорд по суточной смертности Covid-пациентов составлял 1064 человека.

Всего в стране с начала пандемии скончались 229 528 заболевших.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал граждан проявить ответственность и привиться от коронавируса. Он подчеркнул, что страна имеет надежную и эффективную вакцину.

Из-за ухудшения эпидобстановки в России дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими.

Ожидается, что такие «каникулы» позволят прервать цепочку передачи инфекции.