РИАМО - 23 окт. За прошедшие сутки в Москве зафиксировали 7803 новых случая коронавируса, всего в мегаполисе выявили 1 761 650 случаев инфицирования, сообщает столичный оперштаб.

Из-за сложной ситуации с коронавирусом с 25 октября по 25 февраля в Москве вводится домашний режим для горожан старше 60 лет и жителей, страдающих хроническими заболеваниями. В этот период они должны находиться по месту постоянного жительства или на даче.

Кроме того, дни с 28 октября по 7 ноября объявлены в столице нерабочими. В это время в городе не будут работать торговые центры, салоны красоты, фитнес-клубы и другие заведения, кроме продуктовых и аптек, а также детские сады и школы. Под запретом окажутся и массовые мероприятия.

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