РИАМО - 23 окт. За прошедшие сутки на территории России подтвердили 37 678 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в стране выявлено 8 205 983 случая заболевания, сообщает оперштаб.

Из-за роста случаев Covid-19 в стране были объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Согласно указу президента РФ, в эти дни работодатели должны сохранить зарплату сотрудникам.

Врачи напомнили россиянам, что вакцинация от коронавируса остается единственным и самым эффективным способом остановить пандемию.

Глава государства Владимир Путин в период нерабочих дней будет работать по видеосвязи. Мероприятий с очным участием президента не запланировано.

В стране в период «каникул» будут работать продуктовые магазины и системообразующие предприятия.